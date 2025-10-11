Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Hotels in Qark Gjirokastra, Albanien

1 immobilienobjekt total found
Hotel 1 600 m² in Permet, Albanien
Hotel 1 600 m²
Permet, Albanien
Zimmer 31
Schlafräume 30
Anzahl der Badezimmer 30
Fläche 1 600 m²
Stockwerk 5/5
Mundesi unike ! Shitet "Hotel Permeti" ne qender te qytetit. Hoteli ndodhet ne sheshin qen…
$2,91M
