  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Fushe Kruje
  4. Langfristige Vermietung
  5. Wohnung

Langfristige Miete von wohnungen in Fushe Kruje, Albanien

2 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Kruja, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Kruja, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Stockwerk 11
Diese luxuriöse Wohnung befindet sich im Herzen der Stadt Durres, in der Nähe des Haupt Boul…
$650
pro Monat
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Wohnung 2 zimmer in Kruja, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Kruja, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Stockwerk 11
Diese Luxus-Wohnung befindet sich im Herzen der Stadt Durres, neben dem Haupt Boulevard und …
$768
pro Monat
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
