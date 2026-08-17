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Villen in Qark Fier, Albanien

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2 immobilienobjekte total found
Villa in Xeng, Albanien
Villa
Xeng, Albanien
Fläche 202 m²
Etagenzahl 3
Three-storey villa in Divjake. Total area 202 sq.m. Ready to organize an online show!
$821,247
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Villa 6 zimmer in Sheq i Vogel, Albanien
Villa 6 zimmer
Sheq i Vogel, Albanien
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 283 m²
Etagenzahl 2
clear     1 391 / 5 000 Rezultatet e përkthimit Rezultati i përkthimit 🔑🏘 …
$207,625
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Immobilienangaben in Qark Fier, Albanien

mit Garage
mit Terrasse
Günstige
Luxuriös
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