Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Qark Fier
  4. Langfristige Vermietung
  5. Gewerbefläche

Langfristige Miete von Gewerbeimmobilien in Qark Fier, Albanien

Gewerbefläche Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Gewerbefläche 533 m² in Bashkia Lushnje, Albanien
Gewerbefläche 533 m²
Bashkia Lushnje, Albanien
Fläche 533 m²
Stockwerk 1/3
Commercial space for rent in Lushnje. The environment is located on the main road with very …
$2,562
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen