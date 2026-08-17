Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Qark Fier
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Qark Fier, Albanien

;
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 zimmer in Selite, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Selite, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Wohnung zum Verkauf 1+1, Residenz (TRIPOD)Angaben zum Eigentum:- Gesamtfläche: 5'1.4 m2- Net…
$183,013
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Qark Fier, Albanien

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen