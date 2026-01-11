Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Farke
  4. Langfristige Vermietung
  5. Lager

Langfristige Miete von Lager in Farke, Albanien

1 immobilienobjekt total found
Lager 412 m² in Tirana, Albanien
Lager 412 m²
Tirana, Albanien
Fläche 412 m²
Etagenzahl 2
In an area with high demand for parking and storage spaces, a space with a total area of 412…
$1,723
pro Monat
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
