Langfristige Miete von Restaurants in Farke, Albanien

1 immobilienobjekt total found
Restaurant, Café 69 m² in Tirana, Albanien
Restaurant, Café 69 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 69 m²
Etagenzahl 8
The premises are located on the ground floor of a new building at the entrance of Rr Rrapo H…
$874
pro Monat
