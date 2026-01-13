Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Business zum Verkauf in Farke, Albanien

1 immobilienobjekt total found
Fertiges Geschäft 45 m² in Tirana, Albanien
Fertiges Geschäft 45 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Etagenzahl 8
A fully functional business with activities in the field of entertainment and education for …
$29,159
