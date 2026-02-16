Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Elbasan County
  4. Langfristige Vermietung
  5. Wohnung

Langfristige Miete von wohnungen in Elbasan County, Albanien

3 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Elbasan Municipality, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Elbasan Municipality, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 3/5
Die Wohnung befindet sich im 3. Stock eines 5-stöckigen Gebäudes mit 3 Eingängen pro Etage i…
$591
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Wohnung 2 zimmer in Gostime, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Gostime, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 1
Die Wohnung befindet sich in einem Gebäude, das 2024 gebaut wurde. Es befindet sich im erste…
$475
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
1+1 APARTMENT IN GOLEM, DURRES FOR RENT! in Gostime, Albanien
1+1 APARTMENT IN GOLEM, DURRES FOR RENT!
Gostime, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Stockwerk 1
Die Wohnung befindet sich im ersten Stock eines neuen 2024 Gebäudes mit einem Aufzug in Gole…
$392
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen