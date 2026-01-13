Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Elbasan County
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Geschäft

Laden in Elbasan County, Albanien

gewerbeimmobilien
5
Geschäft Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Geschäft 34 m² in Elbasan Municipality, Albanien
Geschäft 34 m²
Elbasan Municipality, Albanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 34 m²
Etagenzahl 5
Shop for sale located in the heart of the main boulevard Qemal Stafa in Elbasan. The total …
$395,398
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen