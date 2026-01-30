Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Zentral-Albanien
  4. Wohnimmobilien
  5. Kondominium

Eigentumswohnungen in Zentral-Albanien, Albanien

Kondominium Löschen
Alles löschen
2 immobilienobjekte total found
Condo 3 zimmer in Tirana, Albanien
Condo 3 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 104 m²
Etagenzahl 3
🏠 WOHNUNG 04 – 2+1 | FLOOR 3🔹 Nettofläche: 93,33 m2🔹 Gemeinsame Fläche: 13,62 m2🔹 Bruttofläc…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Condo 3 zimmer in Tirana, Albanien
Condo 3 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 107 m²
Stockwerk 107/4
ARTIKEL ANHANG🔹 Netzschnittstelle: 223.26 m2🔹 Gemeinsame Schnittstelle: 14,07 m2🔹 Rohschnitt…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Zentral-Albanien, Albanien

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen