Viya Law & Consulting

Marmararegion, Türkei

Wir haben ein tolles Angebot für Sie!

Sie haben endlich das perfekte Anwesen in einer idealen Stadt in Istanbul gefunden, um ein eigenes Vermietungsgeschäft zu gründen.

Wir bieten Ihnen 2 + 1 Wohnung im Herzen von Istanbul mit einem Preis von 480.000 $ und einem Quadratmeter von 240 m2. Sie können diese Investition tätigen und die Miete wird für 2 Jahre von Viya Legal garantiert. Außerdem berechnen wir keine Anwaltskosten, die 15.000 $ kosten. Die monatliche Mietzahlung beträgt 3.000 $.

BatıŞehir ist nicht nur ein idealer Ort zum Leben und zur Geschäftstätigkeit, sondern auch ein besiedeltes Gebiet, das ein typisches Stadtleben hat. Im Stadtteil BatıŞehir, in dem alles zusammen ist, gibt es ein angenehmes und sicheres Leben, begleitet vom Herzschlag der Stadt. Mit Wohnmöglichkeiten, Büros, Gewerbeeinheiten, Einkaufsstraßen, Elite-Hotels und qualifizierten Schulen ist alles, was Sie vom Leben erwarten, an einem Ort!

ÜBER VIYA RECHTLICH

Viya Legal legte 1996 seinen Grundstein nach den nationalen und internationalen Erfahrungen, die wir im Immobiliensektor gesammelt haben, hat erfolgreich die Auftragsvergabe und den Verkauf von Immobilien für viele Projekte wie Wohnhäuser, Büros, Hotels und Einkaufszentren in der Türkei und im Ausland durchgeführt, und hat auch türkische Staatsbürgerschaften an 400 Familien vergeben. Viya Legal bietet professionelle Dienstleistungen in allen Bereichen an, von Immobilien- und Unternehmensinvestitionen über den Erwerb von Staatsbürgerschaften bis hin zu Rechtsbereichen.

Der überlegene Komplex

Im The Superior Complex wurden alle Details für Sie gedacht, die den sich entwickelnden Bedürfnissen des Stadt- und Geschäftslebens gerecht werden und Ihre Unterkunft für Arbeitszwecke und Langzeit- / Kurzzeitaufenthalte ermöglichen sollen. Wir bieten Ihnen eine Immobilieninvestition der neuen Generation, bei der Sie neue Verbindungen in einem sozialen Umfeld mit einer Lage in der Nähe der wichtigsten Stadtteile herstellen und Ihre Serviced Residence-Funktionen genießen können.

Istanbul Flughafen 25 Minuten

Mall of Istanbul 5 Minuten

Ikitelli Business District 6 Minuten

Medipol Mega Hospital 3 Minuten

U-Bahnhof 5 Minuten

Istanbul Stadtzentrum 20 Minuten

20 Minuten dauern

Maslak 25 Minuten

Historische Sehenswürdigkeiten von Istanbul 20 Minuten

EINKOMMENSPROJEKT

Beispielfall: 2 + 1, 120 m2 Preis: 480.000 USD

Anzahl der Wohnungen: 171

Durchschnittlicher monatlicher Mietpreis: 3.000 USD

Mietgarantie von Viya Legal: 2 Jahre

Anwaltskosten für Immobilien: 0 ( Viya Legal, kostet 15.000 $ für Gebühren, aber für dieses Angebot ist es kostenlos, Kaufen Sie also bei uns und Sie sind frei von Anwaltskosten. )