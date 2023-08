"TOSHKENT UY MAKON" ООО

Taschkent, Usbekistan

Preis auf Anfrage

Bauherr: Strong Cities

Wohnkomplex der Komfortklasse in unmittelbarer Nähe der Riviera TRK « ». Eine große Auswahl an durchdachten Planungslösungen, eingebauten Geschäftsräumen mit zu Fuß erreichbaren Geschäften, Apartments mit Zugang zu Vorgärten und angelegten Höfen. Auf dem Gebiet der Höfe gibt es Unterhaltungs- und Sportplätze für Kinder jeden Alters. Komfortabler Innenhof ohne Parkplatz und Lärm beim Auto dank Tiefgarage. Gepflegtes Gebiet. Das Parken befindet sich unter der Wohnanlage -1-2 Etage. Rund um den Umkreis und vor Ort – CCTV-Kameras. Im Hof – Sicherheitspunkt. Das Parken ist mit einem Aufzug zum Haus ausgestattet. Im Winter ist die Parktemperatur optimal: von 0 bis + 5 Grad. Die Wohnanlage verfügt über ein eigenes Videoüberwachungssystem, in jedem Eingang ist eine Gegensprechanlage installiert. ● Komplexe Fläche: 17200 qm. ● Heimtyp: Ziegel ● Deckenhöhe: 3,1 m. ● Heizsystem: zentral. Es gibt 6 Wohnungen auf dem Boden, 54 im Gebäude. Layouts : 1 Zimmer: 37,5 qm 2 Zimmer: 47,0 m², 39,7 m², 39,8 m², 40,9 m², 46,7 m², 51,3 m², 56 m², 3 Zimmer: 71 m², 81,7 m², 87,1 m² Wohnungen zu vermieten mit Entwurf: ● Zwischenraumtrennwände aus Ziegeln ● Schwarzer Estrich ● Windows ● Haustür ● Kommunikationszähler ● Zweikreiskessel Bauende 4. Quartal 2025