Unser Unternehmen ist eines der dynamischsten Unternehmen des zyprischen Immobilienmarktes und verfügt über eine Struktur, die mit seiner Erfahrung im Immobiliensektor die Grenzen des TRNC überschreitet, viele Bereiche bedienen. Goldman Estates Ltd. wurde im September 2015 von Erman Esentuna, Osman Oran und Durmuş Özgen gegründet. Mit seinen erfahrenen Direktoren und Beratern sind wir in unserem ersten Jahr in der TRNC-Immobilienwelt sehr stark aufgestiegen. Erman Esentuna und Osman Oran verfügen über zwölf Jahre Berufserfahrung im Immobilien- und Bausektor bei TRNC. Im Gegensatz zu anderen Immobilienmaklern nahmen die beiden an der Immobilienmesse in Russland, China, teil, Die Immobilienmärkte in Europa und im Nahen Osten überstiegen 100 und sie haben dank der breiten Zusammenarbeit mit Nertwork einen raschen Einstieg in ihr Privatgeschäftsleben bei Goldmark Estates Ltd gemacht. Innerhalb des ersten Jahres nach der Gründung unseres Unternehmens wurde unser Unternehmen motivierter, indem es den Preis für das beste Immobilienunternehmen vom Immobiliensektor bei TRNC-Immobilienpreisen erhielt. Dank seiner umfangreichen ausländischen Kontakte und Geschäftspartnerschaften im Gegensatz zu anderen Immobilienmaklern im Iran, in den arabischen Ländern, in russischsprachigen Ländern, in skandinavischen und europäischen Ländern, Außerdem bieten wir in vielen Bereichen qualitativ hochwertige Dienstleistungen mit Aktivitäten in der Türkei und in unseren Büros an.