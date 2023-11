SUPERVISOR

Wir sind eine internationale Immobilieninvestmentgesellschaft mit Sitz in Griechenland, Polen, Litauen, Libanon und Montenegro. Wir haben unsere Reise in Litauen im Jahr 2010 begonnen und sind während der Finanzkrise als Pioniere für Opportunitätsinvestitionen aufgrund der Erschwinglichkeit von Immobilien nach Griechenland gekommen, und die hohe Nachfrage nach Investitionsmöglichkeiten in Griechenland von unserem breiten Kundennetzwerk. Unsere Arbeit konzentriert sich auf die Idee, die führende Immobilienagentur in Griechenland für technologischen Fortschritt und Kundenzufriedenheit zu sein. Unsere Vision ist es, unsere JP & Partners-Community auf der ganzen Welt zu Menschen zu machen, die aktiv am Kauf und Verkauf von Immobilien beteiligt sind, und dies zu erreichen; Unsere Werte sind ein starker Glaube an uns, ein starkes Vertrauen in unsere Mitarbeiter, unsere Kunden und unser B2B-Netzwerk und die Beharrlichkeit, mehr zu erreichen.