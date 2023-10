REIT GROUP

Die Agentur AURORA PLUS ist Mitglied der bulgarischen Vereinigung der Immobilienagenturen ( der NREA ), die seit mehr als 15 Jahren auf dem bulgarischen Immobilienmarkt tätig ist. Verkauf und Miete von Stadt- und Ferienhäusern, Häusern, Grundstücken für die Entwicklung und Geschäftsimmobilien. Assoziiertes Mitglied: CEREAN, NAR, FIABCI. Im April 2017 wurde die AURORA PLUS Agency im Rating des russischen internationalen Immobilienportals Homesoverseas als bestes Immobilienunternehmen in Bulgarien ausgezeichnet, das auf dem russischsprachigen Markt tätig ist.