Red Feniks

“ Akropol SPb ” Die Immobiliengesellschaft “ BagIra ” Ltd. wurde 2001 gegründet. Das vollwertige Mitglied der Vereinigung der Makler von St. Petersburg und die Leningrader Region. Die Aktivitäten des Unternehmens auf dem Immobilienmarkt sind zertifiziert und versichert. Der Schlüssel zum Erfolg des Unternehmens liegt in unseren Spezialisten. Heute sind wir ein professionelles Immobilienunternehmen, das seinen Spezialisten die innovativsten Technologien im Immobilienbereich bietet, die es ermöglichen, unsere Kunden professionell und effizient zu bedienen. 2014 wurden wir Gewinner des 20. jährlichen öffentlichen interregionalen Wettbewerbs für Immobilien “ KAISSA - 2014 ” in der Nominierung “ Das beste Immobilienunternehmen ”. Das Unternehmen ist offizieller Partner der führenden russischen Banken wie Sberbank und “ VTB 24 ”. Basierend auf den Best Practices hat das Unternehmen Schulungen zur beruflichen Weiterentwicklung für die Mitarbeiter eingerichtet. Unsere Fachkräfte werden innerhalb des Unternehmens am Institute of Real Estate einer obligatorischen Ausbildung unterzogen und alle 3 Jahre bei der Association of Realtors of St. Petersburg und die Region Leningrad garantieren ein hohes Kompetenz- und Rechtskompetenzniveau. “ Akropol SPb ” Die Immobiliengesellschaft “ BagIra ” Ltd. bietet eine breite Palette von Dienstleistungen auf dem Immobilienmarkt mit den neuesten innovativsten Technologien.