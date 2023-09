Ponto MK Group

RoyalAdrasan JSC ist spezialisiert auf die Auswahl, den Verkauf und die Vermietung türkischer Wohn- und Gewerbeimmobilien: von preiswerten Apartments über Luxusvillen bis hin zu riesigen Grundstücken. Es hat eine erstaunliche Geschichte: Es wurde 2002 in der Türkei von einem gebürtigen GUS-Amerikaner, Sherikbek Akimov, gegründet und 2003 eröffnete es seine erste Niederlassung in Moskau. Sherikbek kam 1992 in die Türkei, um internationales Tourismus- und Hotelgeschäft zu studieren, und verliebte sich buchstäblich in dieses sonnige, gastfreundliche Land. Obwohl als Ausländer viele Dinge in seinem Studium für ihn schwieriger waren als für Kommilitonen, Er absolvierte eine der besten türkischen Universitäten mit Auszeichnung und begann im Immobilien- und Hotelgeschäft zu arbeiten, die Nuancen seiner beruflichen Tätigkeit verstehen und daraus eine Karriere machen. Er näherte sich der Eröffnung seines eigenen Geschäfts als vielseitiger Profi, der das Land, seine Gesetze und die Hauptmerkmale verschiedener Kategorien von Immobilien genau kennt.