Beschreibung des Unternehmens

Ich bin Oxana Zamkina, ich arbeite seit 2016 als Immobilien in der Tschechischen Republik. Ich spreche Tschechisch, Englisch und Russisch. Ich habe einen von der Tschechischen Republik zertifizierten Abschluss in Rechtswissenschaften. Von dem Moment an, als das Gesetz, das eine Bestätigung der Anforderungen für diese Art von Aktivität vorschreibt, in der Tschechischen Republik erschien, tat ich es und erhielt eine Lizenz.