Über die Agentur

Orbis Exchange Group ist ein globaler Devisen- und internationaler Zahlungsdienstleister mit Büros in London, Dubai und Los Angeles. Mit drei Jahrzehnten Erfahrung und über 15 Milliarden Pfund an Überweisungen bieten wir Einzelpersonen, Investoren und Unternehmen intelligentere und kostengünstigere Möglichkeiten, Geld über Grenzen hinweg zu bewegen.

Wir arbeiten mit Immobilienmaklern, Immobilienentwicklern und Investmentplattformen auf der ganzen Welt als vertrauenswürdige Währungspartner zusammen und helfen ihren internationalen Kunden, die finanzielle Seite von Immobilientransaktionen vertrauensvoll zu steuern. Ob ein Käufer in Großbritannien aus Singapur kauft, eine Bali-Villa aus Australien finanziert oder eine BTL-Akquisition aus den Vereinigten Arabischen Emiraten abschließt, wir machen den Währungstransfer einfach, transparent und deutlich billiger als eine Bank.

Für Immobilienkäufer bieten wir:

Wettbewerbsfähige Wechselkurse in 50+ Währungen, konstant besser als High-Street-Banken

Forward-Kontrakte, um die heutige Rate für bis zu zwei Jahre zu sperren und Käufer bei Off-Plan- und inszenierten Zahlungskäufen zu schützen

Dedizierte Account Manager für jeden Kunden, ein benannter Spezialist, kein Call Center

Schnelle, sichere internationale Überweisungen ohne versteckte Gebühren

Unterstützung bei Käufen durch Limited Companies und SPV Strukturen

Crypto-to-Fiat-Konvertierungen, wo erforderlich

Volle Sicherheit: Alle Zahlungen werden von vollständig von der FCA autorisierten Zahlungsanbietern verarbeitet, die Kundengelder in getrennten, geschützten Konten halten

Für Unternehmen bieten wir eine vollständige Palette von Währungs- und Zahlungslösungen an, darunter internationale Überweisungen, Multi-Währungskonten, Risikomanagement-Tools und Zugang zu Kreditfazilitäten von 5.000 bis 60.000.000 £. Wir arbeiten mit KMU in den Bereichen Bauwesen, Technologie, Lieferkette, Fintech, Lebensmittelherstellung und mehr zusammen und unterstützen sie dabei, das Devisenrisiko zu steuern, Kosten für grenzüberschreitende Zahlungen zu senken und international vertrauensvoll zu handeln.

Unser Partnerschaftsprogramm ermöglicht es Immobilienmaklern und Immobilienplattformen, ihren Kunden einen Premium-Währungsservice als nahtlosen Teil ihres eigenen Angebots mit einer Empfehlungsgebühr für jede erfolgreiche Einführung anzubieten.