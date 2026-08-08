Orbis Exchange Group ist ein globaler Devisen- und internationaler Zahlungsdienstleister mit Büros in London, Dubai und Los Angeles. Mit drei Jahrzehnten Erfahrung und über 15 Milliarden Pfund an Überweisungen bieten wir Einzelpersonen, Investoren und Unternehmen intelligentere und kostengünstigere Möglichkeiten, Geld über Grenzen hinweg zu bewegen.
Wir arbeiten mit Immobilienmaklern, Immobilienentwicklern und Investmentplattformen auf der ganzen Welt als vertrauenswürdige Währungspartner zusammen und helfen ihren internationalen Kunden, die finanzielle Seite von Immobilientransaktionen vertrauensvoll zu steuern. Ob ein Käufer in Großbritannien aus Singapur kauft, eine Bali-Villa aus Australien finanziert oder eine BTL-Akquisition aus den Vereinigten Arabischen Emiraten abschließt, wir machen den Währungstransfer einfach, transparent und deutlich billiger als eine Bank.
Für Immobilienkäufer bieten wir:
Wettbewerbsfähige Wechselkurse in 50+ Währungen, konstant besser als High-Street-Banken
Forward-Kontrakte, um die heutige Rate für bis zu zwei Jahre zu sperren und Käufer bei Off-Plan- und inszenierten Zahlungskäufen zu schützen
Dedizierte Account Manager für jeden Kunden, ein benannter Spezialist, kein Call Center
Schnelle, sichere internationale Überweisungen ohne versteckte Gebühren
Unterstützung bei Käufen durch Limited Companies und SPV Strukturen
Crypto-to-Fiat-Konvertierungen, wo erforderlich
Volle Sicherheit: Alle Zahlungen werden von vollständig von der FCA autorisierten Zahlungsanbietern verarbeitet, die Kundengelder in getrennten, geschützten Konten halten
Für Unternehmen bieten wir eine vollständige Palette von Währungs- und Zahlungslösungen an, darunter internationale Überweisungen, Multi-Währungskonten, Risikomanagement-Tools und Zugang zu Kreditfazilitäten von 5.000 bis 60.000.000 £. Wir arbeiten mit KMU in den Bereichen Bauwesen, Technologie, Lieferkette, Fintech, Lebensmittelherstellung und mehr zusammen und unterstützen sie dabei, das Devisenrisiko zu steuern, Kosten für grenzüberschreitende Zahlungen zu senken und international vertrauensvoll zu handeln.
Unser Partnerschaftsprogramm ermöglicht es Immobilienmaklern und Immobilienplattformen, ihren Kunden einen Premium-Währungsservice als nahtlosen Teil ihres eigenen Angebots mit einer Empfehlungsgebühr für jede erfolgreiche Einführung anzubieten.
💱 Fremdwährung
Spot-Verträge: Kaufen oder verkaufen Sie Währung zum heutigen Kurs für die sofortige Überweisung
Termingeschäfte: Sperren Sie eine Rate für bis zu 2 Jahre für eine zukünftige Übertragung
Marktaufträge: Legen Sie eine Zielrate fest und handeln Sie automatisch, wenn sie erreicht ist
Währungsrisikomanagement und Absicherungsstrategien
🌍 Internationale Zahlungen
Internationale Transfers über 50+ Währungen zu 180+ Destinationen
Schnelle, sichere Überweisungen am selben Tag und am nächsten Tag
Mehrwährungskonten: Halten, Senden und Empfangen in mehreren Währungen
Lokal benannte Konten für den Empfang internationaler Zahlungen
Batch-Zahlungen für Unternehmen, die mehrere Überweisungen gleichzeitig durchführen
🏢 Business Solutions
Unternehmens-FX-Konten für KMU
Globale Payroll-Lösungen: Überseeische Mitarbeiter in lokalen Währungen bezahlen
Lieferantenzahlungen in Fremdwährungen
Währungsmanagement Import/Export
Treasury- und Cashflow-Management-Tools
Kreditfazilitäten von £ 5.000 bis £ 60.000.000
🏠 Eigentum & persönliche Transfers
Großwertige Immobilienkauftransfers
SPV und Limited Company Transfer Support
Stufenweise und abgeschlossene Zahlungsplanung
Regelmäßige Zahlungspläne für Mieteinnahmen, Hypothekenzahlungen und Lebenshaltungskosten
Gewinnrückführung für ausländische Investoren
Crypto
Crypto-to-Fiat-Konvertierungen: Konvertieren Sie Kryptowährungsbestände in GBP, EUR, USD und andere Währungen konform
🤝 Partnerschaften
Empfehlungspartnerschaftsprogramm für Immobilienmakler, Wirtschaftsprüfer, Anwaltskanzleien, Umzugsspezialisten und Beratungsfirmen
Umsatzanteil und Provisionsstrukturen
Co-Branding-Marketingmaterialien
Alternative Banklösungen für risikoreiche oder nicht ansässige Kunden, die keinen Zugang zu traditionellen Bankkonten haben
🔒 Compliance & Sicherheit
Alle Zahlungen, die von vollständig von der FCA autorisierten Zahlungsanbietern verarbeitet werden
Kundengelder in getrennten, gesicherten Konten
Vollständiges AML/KYC Onboarding
Unterstützung für gebietsfremde und nicht ansässige Kunden