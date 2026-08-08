  1. Realting.com
  2. Orbis Exchange

Orbis Exchange

Großbritannien, London
;
Eine Anfrage hinterlassen
Company type
Company type
Zahlungsagent
Año de fundación de la compañía
Año de fundación de la compañía
2018
Auf der Plattform
Auf der Plattform
Weniger als einen Monat
Sprachen
Sprachen
English
Webseite
Webseite
orbis-exchange.com/
Arbeitszeiten
Jetzt geschlossen
Wir sind in sozialen Netzwerken
Über die Agentur

Orbis Exchange Group ist ein globaler Devisen- und internationaler Zahlungsdienstleister mit Büros in London, Dubai und Los Angeles. Mit drei Jahrzehnten Erfahrung und über 15 Milliarden Pfund an Überweisungen bieten wir Einzelpersonen, Investoren und Unternehmen intelligentere und kostengünstigere Möglichkeiten, Geld über Grenzen hinweg zu bewegen.

Wir arbeiten mit Immobilienmaklern, Immobilienentwicklern und Investmentplattformen auf der ganzen Welt als vertrauenswürdige Währungspartner zusammen und helfen ihren internationalen Kunden, die finanzielle Seite von Immobilientransaktionen vertrauensvoll zu steuern. Ob ein Käufer in Großbritannien aus Singapur kauft, eine Bali-Villa aus Australien finanziert oder eine BTL-Akquisition aus den Vereinigten Arabischen Emiraten abschließt, wir machen den Währungstransfer einfach, transparent und deutlich billiger als eine Bank.

Für Immobilienkäufer bieten wir:

  • Wettbewerbsfähige Wechselkurse in 50+ Währungen, konstant besser als High-Street-Banken

  • Forward-Kontrakte, um die heutige Rate für bis zu zwei Jahre zu sperren und Käufer bei Off-Plan- und inszenierten Zahlungskäufen zu schützen

  • Dedizierte Account Manager für jeden Kunden, ein benannter Spezialist, kein Call Center

  • Schnelle, sichere internationale Überweisungen ohne versteckte Gebühren

  • Unterstützung bei Käufen durch Limited Companies und SPV Strukturen

  • Crypto-to-Fiat-Konvertierungen, wo erforderlich

  • Volle Sicherheit: Alle Zahlungen werden von vollständig von der FCA autorisierten Zahlungsanbietern verarbeitet, die Kundengelder in getrennten, geschützten Konten halten

Für Unternehmen bieten wir eine vollständige Palette von Währungs- und Zahlungslösungen an, darunter internationale Überweisungen, Multi-Währungskonten, Risikomanagement-Tools und Zugang zu Kreditfazilitäten von 5.000 bis 60.000.000 £. Wir arbeiten mit KMU in den Bereichen Bauwesen, Technologie, Lieferkette, Fintech, Lebensmittelherstellung und mehr zusammen und unterstützen sie dabei, das Devisenrisiko zu steuern, Kosten für grenzüberschreitende Zahlungen zu senken und international vertrauensvoll zu handeln.

Unser Partnerschaftsprogramm ermöglicht es Immobilienmaklern und Immobilienplattformen, ihren Kunden einen Premium-Währungsservice als nahtlosen Teil ihres eigenen Angebots mit einer Empfehlungsgebühr für jede erfolgreiche Einführung anzubieten.

Dienstleistungen

💱 Fremdwährung

  • Spot-Verträge: Kaufen oder verkaufen Sie Währung zum heutigen Kurs für die sofortige Überweisung

  • Termingeschäfte: Sperren Sie eine Rate für bis zu 2 Jahre für eine zukünftige Übertragung

  • Marktaufträge: Legen Sie eine Zielrate fest und handeln Sie automatisch, wenn sie erreicht ist

  • Währungsrisikomanagement und Absicherungsstrategien

🌍 Internationale Zahlungen

  • Internationale Transfers über 50+ Währungen zu 180+ Destinationen

  • Schnelle, sichere Überweisungen am selben Tag und am nächsten Tag

  • Mehrwährungskonten: Halten, Senden und Empfangen in mehreren Währungen

  • Lokal benannte Konten für den Empfang internationaler Zahlungen

  • Batch-Zahlungen für Unternehmen, die mehrere Überweisungen gleichzeitig durchführen

🏢 Business Solutions

  • Unternehmens-FX-Konten für KMU

  • Globale Payroll-Lösungen: Überseeische Mitarbeiter in lokalen Währungen bezahlen

  • Lieferantenzahlungen in Fremdwährungen

  • Währungsmanagement Import/Export

  • Treasury- und Cashflow-Management-Tools

  • Kreditfazilitäten von £ 5.000 bis £ 60.000.000

🏠 Eigentum & persönliche Transfers

  • Großwertige Immobilienkauftransfers

  • SPV und Limited Company Transfer Support

  • Stufenweise und abgeschlossene Zahlungsplanung

  • Regelmäßige Zahlungspläne für Mieteinnahmen, Hypothekenzahlungen und Lebenshaltungskosten

  • Gewinnrückführung für ausländische Investoren

Crypto

  • Crypto-to-Fiat-Konvertierungen: Konvertieren Sie Kryptowährungsbestände in GBP, EUR, USD und andere Währungen konform

🤝 Partnerschaften

  • Empfehlungspartnerschaftsprogramm für Immobilienmakler, Wirtschaftsprüfer, Anwaltskanzleien, Umzugsspezialisten und Beratungsfirmen

  • Umsatzanteil und Provisionsstrukturen

  • Co-Branding-Marketingmaterialien

  • Alternative Banklösungen für risikoreiche oder nicht ansässige Kunden, die keinen Zugang zu traditionellen Bankkonten haben

🔒 Compliance & Sicherheit

  • Alle Zahlungen, die von vollständig von der FCA autorisierten Zahlungsanbietern verarbeitet werden

  • Kundengelder in getrennten, gesicherten Konten

  • Vollständiges AML/KYC Onboarding

  • Unterstützung für gebietsfremde und nicht ansässige Kunden

Unsere Makler in Großbritannien
Patrick Postilll
Patrick Postilll
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Realting.com
Gehen