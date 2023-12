Warschau, Polen

von €214,976

Kapitulation vor: 2024

Investitionsbeschreibung Über Investitionen: Solen Kabaty — ist ein moderner Wohnkomplex mit hohem Standard im Warschauer Stadtteil Ursynuv. Ort: Der Komplex befindet sich in der Rybaltuvstraße in der Gegend von Ursynuv Warschau (Bezirk Kabata). Es liegt nahe der südlichen Grenze von Warschau und dem Kabatsky-Wald. In der Nähe gibt es Schlüsselstraßen, die einen schnellen Zugang zu strategisch wichtigen Punkten der Stadt ermöglichen. Infrastruktur: In unmittelbarer Nähe des Komplexes befinden sich: Supermärkte Żabka, Lidl und Carrefour Express, Rossmann-Apotheke, zahlreiche Universalgeschäfte, Cafés, Restaurants und Bistro, Pachcomats, Bankpunkte, Schönheitssalons und Friseure usw, Mochidelko Park und Motyki Park. Das Einkaufszentrum Ursynuv mit dem Hypermarkt von Ashan liegt etwa 3 km von der Investition entfernt. Bildung: Folgende Bildungszentren befinden sich in der Region: therapeutischer Kindergarten « Effectis », Kindergarten № 412, private Grundschule № 47. R. Schumann von der Primus Foundation, private Grundschule Active School. Medizinische Hilfe: Neben der Investition befinden sich medizinische Zentren wie das medizinische Zentrum « Medic », das Zentrum des Ultraschalls « Kabata Omed », die medizinische Gruppe « Vertimed + », medizinisches Zentrum « Innova-Med », Klinik von NZOZ und anderen. Sport: In der Nähe des Komplexes befinden sich: Studio Satya Yoga, Schwimmbad Aqua Spa Kabaty, Sportplätze, Schule für Kampfkunst und Cross-Vorkata « Gladiator », Sport- und Erholungszentrum Ursynovsky mit Swimmingpool « Akva Relax », sowie ein Skatepark im Park in der Bazantarni Street. Darüber hinaus können Sie in der Nähe der riesigen Grünflächen unter freiem Himmel Sport treiben. Kommunikation: 350 Meter von der Investition entfernt befinden sich Bushaltestellen der Strecken № 179 und № 504. Die U-Bahnstation M1 « Kabaty » liegt 1 km entfernt. Die Straße mit öffentlichen Verkehrsmitteln ins Zentrum von Warschau dauert fast 40 Minuten. Die Straße mit dem Auto dauert fast eine halbe Stunde (auf der Pulavskaya Street oder auf der S79). Architektur: Der vierstöckige modernistische Block mit falschem Layout wird nach einem höheren Standard hergestellt. Es wurden Panorama-Holzfenster hergestellt und dekorative Elemente hinzugefügt. Im Farbbereich der Fassade wird von hellen Farbtönen – Weiß, Holz, Beige dominiert. Manor-Infrastruktur: Die Investition umfasst einen gemeinsamen Erholungsbereich mit einem Fitnessstudio im Freien, einem Kinderspielplatz und Fahrradständern. Es gibt eine Tiefgarage für Parkplätze. Das Wohngebäude verfügt auch über Personenaufzüge und Lagerräume. Im Erdgeschoss befindet sich eine repräsentative Lobby mit Rezeption. Der Komplex ist für Menschen mit Behinderungen geeignet. Über Wohnungen: Apartments mit einer Aufteilung von 2 bis 5 Zimmern werden durch zusätzlichen Platz in Form von Balkonen, Terrassen oder Gärten ergänzt. Die Fläche des Geländes variiert zwischen 44 und 129 Quadratmetern. Die Apartments werden im Entwicklerstandard oder mit « schlüsselfertiger » -Finish verkauft. Über Entwickler: Der Komplex wurde von der 1887 gegründeten internationalen Entwicklungsfirma Skanska aus Schweden gebaut. Das Unternehmen ist Mitglied des polnischen Verbandes der Entwicklungsunternehmen und seit 2000 kontinuierlich im Land tätig, um Projekte in den Bereichen Wohnen, Büro, Service und kommunale Entwicklung durchzuführen. Hat viele Branchenpreise.