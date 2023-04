Wir sind in sozialen Netzwerken:

Beschreibung des Unternehmens

Die Mercury Group verfügt über eine umfassende Datenbank mit Immobilien- und Geschäftspartnern. Unsere erfahrenen Makler führen eine formelle Inspektion aller Häuser und Wohnungen durch, bevor sie in den Katalog aufgenommen werden.

Heute bieten wir unseren Kunden Tausende exklusiver Immobilien an: Wohnungen, Apartments, Penthäuser, Villen, Residenzen, Räumlichkeiten, Gästehäuser, Hotels, Aparthotels, Immobilien und Gewerbeimmobilien in Europa, USA, und Asien. Aufgrund unserer Praxis des individuellen Service können wir maßgeschneiderte Vorschläge anbieten, die den Anforderungen unserer Kunden ’ entsprechen.

Unser professionelles Team bietet umfassende Unterstützung: Konsultiert und hilft bei der Änderung der Wohnung nach Ihren Wünschen, bietet juristische Dienstleistungen bei der Vermietung und Ausführung von Kauf- und Verkaufstransaktionen an, wird Leitlinien für die Sicherung einer EU-Aufenthaltserlaubnis liefern, Umsiedlungsverfahren regeln und zur Erlangung eines gutgeschriebenen Hypothekendarlehens beitragen.

Zuverlässigkeit, Qualität und Kundeninteressen — sind die Grundwerte, mit denen wir in unseren 17 Betriebsjahren gefahren sind. Dieser Ansatz hat es der Mercury Group ermöglicht, auf internationaler Ebene proaktiv in Immobilien der Premiumklasse Stellung zu beziehen, was unsere Kunden und Partner aus aller Welt gerne durch Rückmeldungen bestätigen.