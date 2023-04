Flatiko LLC

Batumi, Georgien

von € 42,396

31–61 m² 3 Wohnungen

Kapitulation vor: -2026

In einem brandneuen Komplex OVAL, der von Metropol in Batumi entwickelt wurde, werden Ihre Träume, eine Wohnung in der Nähe des Meeres mit herrlichem Blick auf die Berge zu besitzen, Wirklichkeit! Der OVAL-Wohnkomplex wurde von einem der erfahrensten Architekturbüros des Landes entworfen, um die modernen Anforderungen an eine harmonische Kombination aus Stadtraum und einem menschenorientierten Lebensumfeld zu erfüllen.

Das Hotel liegt in bester Lage von Batumi an der 9 Zhiuli Shartava Avenue und befindet sich genau im Herzen des prestigeträchtigsten Viertels der Stadt, der Alley of Heroes. Das OVAL liegt nur wenige Schritte vom Schwarzen Meer, dem Stadion, dem Schwarzmeer-Einkaufszentrum und den tanzenden Brunnen entfernt. In diesem Komplex zu leben bedeutet, jeden Tag neue Emotionen, Eindrücke und ein völlig neues Niveau des Lebensstils zu erleben, da die Entwicklerinfrastruktur Restaurants, Cafés und einen offenen Pool umfasst, Ein Fitnesscenter, ein Kino und ein Unterhaltungszentrum bieten endlose Möglichkeiten zum Entspannen und Genießen.