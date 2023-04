Deniz Estate

Das erste Immobilienunternehmen begann seine Arbeit auf dem Immobilienmarkt in Odessa im Herbst 2002. Zum Zeitpunkt des Rebrandings verfügte unser Center Center-Team über mehr als 10 Jahre Erfahrung in Immobilien. Die Bemühungen des Unternehmens konzentrieren sich auf die Bereitstellung von Dienstleistungen von höchster Qualität, die auf langjähriger Erfahrung, moderner Technologie und hoher Professionalität der Mitarbeiter basieren. Unser Unternehmen verbessert sein Geschäft ständig und konzentriert sich auf die Bedürfnisse des Kunden und die Veränderungen auf dem Markt und in der Gesellschaft. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, hochklassige Spezialisten auszubilden, damit Kunden den Nutzen und die Freude an den Transaktionen erhalten, und unser Unternehmen hat einen guten Ruf und Gewinn. "First Realtor Company" bekennt sich zum Prinzip: "Nicht nach Nummer, sondern nach Können." Wir setzen uns für einen kundenorientierten Arbeitsstil ein, der es ermöglicht, die Arbeitsqualität unserer Mitarbeiter und Kundenanfragen ständig zu überwachen. Heute arbeiten wir aktiv auf dem Markt für Grundstücke für Wohn-, Gewerbe-, Industriezwecke, Verkauf von Gegenständen in Neubauten und Industrieimmobilien. Wir bedienen weiterhin effektiv Kunden auf dem sekundären Wohnungsmarkt.