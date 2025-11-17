  1. Realting.com
  2. Immobilienagenturen
  3. Century 21 Investment Realty Group

Century 21 Investment Realty Group

Albanien, Qark Tirana
;
Eine Anfrage hinterlassen
Company type
Company type
Immobilienagentur
Auf der Plattform
Auf der Plattform
1 Monat
Sprachen
Sprachen
English, Deutsch
Arbeitszeiten
Jetzt geschlossen
Derzeit im Unternehmen: 05:00
(UTC+1:00, Europe/Tirane)
Montag
09:00 - 18:00
Dienstag
09:00 - 18:00
Mittwoch
09:00 - 18:00
Donnerstag
09:00 - 18:00
Freitag
09:00 - 18:00
Samstag
Freier Tag
Sonntag
Freier Tag
Meine Partner
1 agentur
Unsere Makler in Albanien
Fatjon Mahmutaj
Fatjon Mahmutaj
Agenturen in der Nähe
PRO Gold
Century 21 Eon
Albanien, Durrës
Año de fundación de la compañía 2019
Wohnimmobilien 524 Gewerbeimmobilien 20 Langfristige Vermietung 15 Kurzfristige Vermietung 1 Gundstücke 11
Century 21 Eon Durres — der Marktführer für Immobilien an der albanischen Küste 🇦🇱 Wir sind nicht nur Teil der internationalen Marke Century 21, die in 86 Ländern tätig ist und über 145.000 Immobilienprofis vereint. Wir sind eines der erfolgreichsten Büros in ganz Albanien. Seit 2019 g…
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Premium Premium
Saranda Elite's Realty Group
Albanien, Saranda
Año de fundación de la compañía 2006
Wohnimmobilien 13
„Elite“ ist ein Immobilienunternehmen mit einer Kundschaft aus der ganzen Welt, das auf 30 Jahren Erfahrung und Vertrauen basiert. Unser Team wird kontinuierlich geschult, um die höchsten Standards zu erfüllen, da wir einen starken Fokus darauf legen, Käufern und Verkäufern auf dem High-End-…
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Sprachen
English
Irea Property
Albanien, Bashkia Vlore
Año de fundación de la compañía 2008
Neue Gebäude 1 Wohnimmobilien 7
Irea Property Ltd ist eine Immobilienagentur mit Sitz in Vlora an der albanischen Riviera. Mit 14 Jahren Erfahrung auf dem Immobilienmarkt hat es Hunderte von Kunden bedient und albanische Immobilien auf dem internationalen Immobilienmarkt vermarktet. Irea Property vertritt Investoren …
Eine Anfrage stellen
CACTUS|Real Estate
Albanien, Durrës
Año de fundación de la compañía 2021
Wohnimmobilien 317 Gewerbeimmobilien 6 Langfristige Vermietung 31 Gundstücke 4
Die Schlüssel zur Traumwohnung in Albanien warten bereits auf Sie! ) CACTUS REAL ESTATE ist: • Ehrliche Preise • Berechtigung zur Berechnung der Kryptowährung • Vollständige Transaktionsunterstützung • Möglichkeit zum Offline- / Online-Kauf von Immobilien • Entwurf eines Projekts und sch…
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Sprachen
English, Русский, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
PRO Silver
EstateAll
Albanien, Bashkia Vlore
Año de fundación de la compañía 2016
Wohnimmobilien 192 Gewerbeimmobilien 24 Langfristige Vermietung 178 Gundstücke 8
EstateAll Agency in Zahlen Wir arbeiten seit 2016 auf dem albanischen Immobilienmarkt Das Unternehmen wurde 2016 gegründet. Registrierungsnummer L77204215C Wir verkaufen Wohn- und Gewerbeimmobilien sowie Grundstücke in ganz Albanien. 1500 + Immobilien - die größte Immobilienda…
Eine Anfrage stellen
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Realting.com
Gehen