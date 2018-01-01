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Центр недвижимост «7Я»

Weißrussland, 220012, г. Минск, пр. Независимости,95/1-12, пом. 16
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Центр недвижимост «7Я»
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Company type
Company type
Immobilienagentur
Sprachen
Sprachen
English, Русский
Webseite
Webseite
www.centr7a.by
Beschreibung des Unternehmens

Центр Недвижимости Моя 7я - ваш незаменимый помощник в огромном мире недвижимости! Наше агентство оперативно работает как с объектами вторичного рынка ( вас дет выскоквалифици, наши менеджеры оперативно подберут нужный вариант. лучший вариант для вас ).

Оказываем комплексную квалифицированную помощь в сделках по купле-продаже недвижимости. Наша команда молодых профессионалов с горящими глазами и ценным опытом будет рада решить вашилищ.

Наши навыки продаж, знание рынка недвижимости, юридическая грамотность и накопленая база объектов, быстрая и выгодная продажа. практически любого объекта на вторичном рынке, ищите подходщее жилье в.

Наши специалисты гибки и всегда будут с вами на связи - вы можете получить информацию, когда за хотит. Центр недвижимости Моя 7я всегда готов предложить вам свои навыки, знания и опыт - и вы легеко можете!

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