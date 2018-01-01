Центр недвижимост «7Я»

Beschreibung des Unternehmens

Центр Недвижимости Моя 7я - ваш незаменимый помощник в огромном мире недвижимости! Наше агентство оперативно работает как с объектами вторичного рынка ( вас дет выскоквалифици, наши менеджеры оперативно подберут нужный вариант. лучший вариант для вас ).



Оказываем комплексную квалифицированную помощь в сделках по купле-продаже недвижимости. Наша команда молодых профессионалов с горящими глазами и ценным опытом будет рада решить вашилищ.



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