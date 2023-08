Die RBS Real Estate Agency wurde am 6. September 2006 in Saratow gegründet und ist eines der am dynamischsten entwickelnden Unternehmen auf dem Immobilienmarkt. Wir waren eine der ersten Immobilienagenturen in Saratow, die sich mit der Entwicklung von Spezialgebieten befasste: Sekundär- und Primärmärkte, Gewerbeimmobilien, Wohnungsmiete, Hypothek, Wohnungs- und Landmarkt, Vorstadtimmobilien. RBS Real Estate Agency ist ein professionelles Team bestehend aus Spezialisten, die seit vielen Jahren in Immobilien arbeiten; die größte Datenbank in Saratow, die alle Arten von Immobilien umfasst; umfassender Service. Das Unternehmen bietet eine umfassende Palette von Dienstleistungen in Immobilien. Wenn der Kunde dies wünscht, kann sich das Unternehmen gleichzeitig nur um bestimmte Transaktionsstufen kümmern und den Rest dem Kunden überlassen. Alle vom Unternehmen erbrachten Dienstleistungen sind offiziell und entsprechen strikt der russischen Gesetzgebung.