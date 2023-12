EstateAll Agency in Zahlen

Wir arbeiten seit 2016 auf dem albanischen Immobilienmarkt

Das Unternehmen wurde 2016 gegründet.

Registrierungsnummer L77204215C

Wir verkaufen Wohn- und Gewerbeimmobilien sowie Grundstücke in ganz Albanien.

1500 + Immobilien - die größte Immobiliendatenbank in den Resorts des Landes.

Leicht zu finden - modernes Büro von 200 m² im Zentrum von Vlora, im Hafengebiet (, beginnend mit dem Lungo Mare-Damm ), Sheshi Isa Boletini Straße, 2. Stock

Unsere Mitarbeiter sprechen neun Sprachen - Russisch, Englisch, Albanisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Ukrainisch, Rumänisch und Weißrussisch.

Seit 2017 verwalten wir Mietobjekte im Ferienort Vlora.

2018 - 13 Wohnungen unter Verwaltung, 2019-42 Objekte, im Jahr 2020 bieten wir 52 Wohnungen und eine Villa zu vermieten.

Seit 2017 sind wir die ersten in Albanien, die die Richtung des “ bewussten Tourismus öffnen. "- Wir akzeptieren internationale Exerzitien, Yoga-Touren, Geschäftslager mit gleichzeitiger Unterkunft für bis zu 20 Personen in der Villa Bonda.

2019 haben wir ein einzigartiges Programm “ EstateAll Partner "- Online-Büros in der Ukraine, in Weißrussland, Russland und Polen gestartet.

Seit 2018 bieten wir umfassende Dienstleistungen für Immobilienkäufer an: - “ Online-Objektübersicht ” - eine Inspektion der Eigenschaft in einem Videoformat von 180 und 360 Grad, virtuelle Realität; - “ Geschäfts- und Besichtigungstouren für die Investoren ”; - “ Online-Kauf ” - Der Kunde reicht den Antrag auf Auswahl von Immobilien ein. Wir zeigen die Möglichkeit für Videos an, die an der Unterzeichnung des Kaufvertrags beteiligte Transaktion rechtlich mit der folgenden Kontrolle begleiten; - Gemeinsames Treueprogramm - wir bieten unseren Kunden Dienstleistungen in den Bereichen Design, Einrichtung, Haushaltsgeräte, Bau- und Reparaturarbeiten, Elektrik und Sanitär - zu Partnerpreisen.

2020 - Gründung eines Geschäfts-Franchise der Marke EstateAll für Eigentümer von Immobilienagenturen. Wir bieten Unternehmern eine einfache und einfache Möglichkeit, Geld mit dem Verkauf von Immobilien zu verdienen - ein bewährtes Geschäftsmodell, um ein Immobilienunternehmen von Grund auf zu eröffnen und zu verwalten.